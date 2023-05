Redfall el esperado título de Arkane, ya está disponible a la venta y como parte de Game Pass de Xbox, pero, está muy lejos de ser lo que la gente esperaba. El mayor problema aquí es que se trata de los primeros juegos que Bethesda lanza como parte de Microsoft Studios y que todos esperaban algo mucho más impresionante de los creadores de Dishonored.

La decepción ha sido tal que el creador de God of War, David Jaffe, se unió a las burlas por medio de su cuenta de Twitter, donde publicó: “1.Matt Booty es Shawn Layden con una de esas máscaras de Misión Imposible, contratado por Sony para infiltrarse en Xbox y destruirlos desde dentro con una pésima gestión. 2. Gene Park es un agente secreto tipo 007 con todas sus p1**hes historias – todas ellas verdaderas – es la única explicación.

#1-Matt Booty is Shawn Layden wearing one of those MISSION IMPOSSIBLE masks, hired by Sony to infiltrate XBOX and destroy them from within via bad management.

#2-@GenePark is a 007-esque secret Agent. With all his fucking stories-all of which are true-it’s the only explanation.

— David Jaffe (@davidscottjaffe) May 1, 2023