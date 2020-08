Crystal Dynamics anuncia más contenido exclusivo de Marvel’s Avengers para PS4

Tal parece que el lugar predilecto para jugar Marvel’s Avengers será en PlayStation 4. Además de contar exclusivamente con Spider-Man, los usuarios de la consola de Sony recibirán contenido adicional, como elementos cosméticos.

Después del lanzamiento de los diferentes héroes, los usuarios de PlayStation tendrán la oportunidad de obtener una serie de skins y elementos cosméticos, como un Hulk inspirado en Planet Hulk. Cabe señalar que esto no será regelado, sino que estará a la dispoción del público por medio de variso retos. Afortunadamente, la exclusividad de este contenido no será para siempre, ya que los usuarios de Xbox One y PC podrán obtener estos accesorios 30 días después.

Esto fue lo que comentó Andy Wong, Gerente de Comunidad y Redes Sociales en Crystal Dynamics, al respecto:

“Cuando se trata de cosméticos, los jugadores de PlayStation tendrán acceso exclusivo durante 30 días a un atuendo legendario, un emoticón legendario, un derribo épico y una placa de identificación para cada superhéroe a medida que se lanzan, esto también es para los seis héroes de lanzamiento.

Además, los jugadores de PlayStation tendrán acceso especial a ciertos “desafíos de la comunidad”. Por último, aquellos que cuenten con una suscripción a PlayStation Plus recibirán un aspecto gratuito y algo de dinero del juego con la llegada de los nuevos héroes en un futuro, y en el lanzamiento, estas personas obtendrán un paquete similar para Ms. Marvel. Esperemos que este contenido no sea tan odiado por la comunidad como Spider-Man.

Vía: PlayStation Blog