Revelan en cuántos días se desarrolló Super Mario 64

Sin duda alguna, Super Mario 64 es uno de los mejores juegos de todos los tiempos, no solo por lo divertido que es, sino por el enorme salto tecnológico que dio respecto al género de los plataformeros. De acuerdo con un documento de la reciente filtración masiva de Nintendo, el proyecto tardó menos de dos años en desarrollarse.

Según dicho documento oficial, el juego comenzó oficialmente su desarrollo el 7 de septiembre de 1994, y finalizó el 20 de mayo de 1996. En total, fueron 622 días. El texto también sugiere que se llevó a cabo una revisión de 15 días, del 15 de julio de 1996, al 29 de julio de ese mismo año. Se cree que este periodo fue en preparación para su lanzamiento en Norteamérica el 29 de septiembre.

thanks to a file called “copyright” in the super mario 64 folder we now know exactly the days when sm64 development started and ended

the project began on september 7, 1994, and was finished on may 20, 1996 pic.twitter.com/3QL4GKrlE3

