Fortnite finalmente añadirá automóviles esta semana

Una de las funciones más solicitadas de Fortnite finalmente llegará al battle royale esta semana. Por medio de una actualización gratuita el día de mañana, Epic Games añadirá vehículos al popular juego y ya sabemos qué aspecto tendrán algunos de ellos.

Es bien sabido que los vehículos eventualmente llegarían a Fortnite, pues ya hay unos cuantos en el mapa, pero éstos no pueden ser conducidos. A lo largo de la isla hemos visto pósters con diferentes automóviles y gracias a un tweet oficial del título sabemos cómo lucirán los que sí podremos manejar:

It’s not just a name. It’s a warning.

Experience the #FortniteJoyRide Update on 8.5.2020 pic.twitter.com/fxgCgAMpYk

— Fortnite (@FortniteGame) August 3, 2020