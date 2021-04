Crossover con Dragon Ball revela quién ganaría entre Godzilla y Vegeta

Godzilla vs Kong es toda una sensación en estos momentos. La nueva película del Monsterverse no solo ha conquistado la taquilla internacional, sino que domina las conversaciones en redes sociales. De esta forma, solo era cuestión de tiempo para ver algún tipo de crossover con una serie que también ha tenido grandes enfrentamientos con simios gigantes, es decir, Dragon Ball.

Recientemente, un meme en donde Godzilla tiene que enfrentarse a Vegeta en su versión de Ōzaru, o simio gigante, el cual vimos durante la primera pelea entre este saiyajin y Goku, ha cautivado al público. De esta forma, un fan le ha enseñado esta imagen a Christopher Sabat, quien es el encargado de darle voz a Vegeta en el doblaje en inglés de este anime, y el actor ha revelado quién ganaría entre estos dos personajes.

