Destroy All Humans! llegará a Nintendo Switch, con todo y dos ediciones especiales

En 2020, THQ Nordic y Black Forest Games nos entregaron el remake de Destroy All Humans! para PS4, Xbox One y PC. Sin embargo, este trabajo no llegó a Nintendo Switch en su momento, una decisión bastante rara. Afortunadamente, los jugadores de la consola híbrida por fin podrán convertirse en alienígenas y destruir a la Tierra, ya que este título llegará a esta plataforma el próximo mes de junio.

Por medio de un nuevo tráiler se ha confirmado que Destroy All Humans! llegará a Nintendo Switch el próximo 29 de junio. Esta versión incluye todos los trajes especiales disponibles que se crearon para el juego, incluido el contenido descargable de “Paquete de skins”.

De igual forma, se anunciaron dos versiones de colección, las cuales solo estarán disponibles en Europa y Reino Unidos. Estas son:

–Edición Crypto-137: Esta versión cuesta €399,99 euros, e incluye una figura de Crypto-137, una mochila Crypto, un llavero, seis litografías, un juguete antiestrés y todas las skins de Crypto del juego, todo incluido en una caja premium.

–DNA Collector’s Edition: Esta versión cuesta €149,99 euros, e incluye una figura de Crypto’N’Cow, un llavero, seis litografías, un juguete antiestrés y todas las skins de Crypto del juego, todo incluido en una caja premium.

Recuerda, Destroy All Humans! llegará a Nintendo Switch el próximo 29 de junio de 2021. En temas relacionados, No More Heroes III ha estrenado un tráiler y confirmado una nueva edición de colección.

Vía: THQ Nordic