No More Heroes III estrena tráiler y revela una nueva edición de colección

No More Heroes III es uno de los lanzamientos más esperados para la segunda mitad del año en Nintendo Switch. De esta forma, Marvelous, encargados de la publicación de este título, y Grasshopper Manufacture, los desarrolladores, han publicado un nuevo vídeo de siete minutos, enfocado en proporcionar nueva información sobre este juego.

Además de proporcionar un pequeño recorrido por la historia de No More Heroes, se ha confirmado que puedes disfrutar de la tercera entrega sin la necesidad de jugar los dos previos títulos. Junto a esto, se compartieron nuevas escenas de la esperada secuela.

Por último, se ha confirmado que una nueva edición física, la cual incluye los tres juegos en una caja especial con ilustraciones de Yusuke Kozaki, quien ha trabajado en toda la serie de No More Heroes, estará disponible en Japón por ¥9,800 yenes, aproximadamente $89 dólares, día uno. Por el momento se desconoce si esta versión llegará a occidente, aunque importar esta colección seguramente es más barato que obtener las ediciones de colección de No More Heroes I y II en Limited Run Games.

No More Heroes III llegará de forma exclusiva a Nintendo Switch el próximo 27 de agosto de 2021.

Vía: Marvelous