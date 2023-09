Criterion desarrollará el próximo Battlefield

Criterion Games, desarrollador de títulos como Burnout y Need for Speed: Hot Pursuit, se ha unido formalmente a EA Entertainment, según un comunicado de prensa escrito por Vince Zampella de EA. Criterion ha sido un estudio de EA desde que fue adquirido en 2004, pero ahora se centrará principalmente en la franquicia de Battlefield.

“Hoy, Criterion se une a nuestros estudios de Battlefield de clase mundial dedicados a marcar una nueva era para la franquicia”, escribió Zampella, quien supervisa los estudios que trabajan en Apex Legends, Star Wars Jedi, Battlefield y Need for Speed. “La mayoría del equipo trabajará junto a DICE, Ripple Effect y Ridgeline, dirigidos por Byron Beede, GM de Battlefield. La experiencia de Criterion con Battlefield, nuestra tecnología y la creación de experiencias atractivas tendrán un impacto positivo inmediato a medida que continuamos trabajando en Battlefield 2042, y en la preproducción de un Universo Conectado de Battlefield“.

Aunque es conocido por juegos de carreras como Burnout y Need for Speed, Criterion ha colaborado previamente en juegos de Battlefield y otros shooters bajo el paraguas de EA, incluida la serie Star Wars Battlefront.

El último juego que Criterion lanzó por sí mismo fue el sorprendente Need For Speed Unbound en 2022. Zampella enfatiza que el trabajo en la franquicia de Need for Speed no se detendrá como resultado de este anuncio, aunque no especifica que Criterion será responsable de futuras entregas.

“Estoy realmente emocionado de trabajar con un grupo central mientras damos forma a lo que viene para la franquicia de [Need for Speed]”, dijo Zampella.

Vía: Destructoid

Nota del editor: Vaya sorpresa, o Criterion tiene mucho staff o van a tener muchísimo trabajo a partir de hoy.