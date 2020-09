Crash Bandicoot 4 tendrá un demo para todos los que pre-ordenen el juego

El próximo 2 de octubre por fin llegará Crash Bandicoot 4: It’s About Time a nuestras manos. Aunque aún falta tiempo para que esto suceda, el día de hoy se ha dado a conocer que un demo de este título estará disponible el próximo 16 de septiembre. Sin embargo, no todos podrán acceder a este adelanto.

Al igual que Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Activision le proporcionará un demo de Crash Bandicoot 4 a todos aquellos que pre-ordenen su copia digital del juego, algo que podría llegar a molestar a más de una persona. Ahora, en cuanto al contenido de este adelanto se ha revelado que podremos disfrutar de los niveles Snow Way Out y Dino Dash como Crash, y de la versión alternativa de Snow Way Out en los pies de Cortex.

Play as Crash in two levels from #CrashBandicoot 4: It’s About Time – Snow Way Out and Dino Dash. Play as Cortex 🤪 in an alternate timeline of Snow Way Out.

