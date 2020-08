Crash Bandicoot 4 tendrá una serie de niveles muy retadores

Crash Bandicoot siempre ha sido una serie retadora y, aunque se espera que la siguiente entrega sea un poco más accesible, esto no significa que el juego carezca de dificultad. Durante la Opening Night Live de Gamescom 2020, Toys For Bob reveló un nuevo modo para Crash Bandicoot 4: It’s About Time que le rendirá honor a los orígenes de este personaje.

El día de hoy se reveló la inclusión de niveles especiales conocidos como Flashback. Estos nos permitirán enfrentarnos a una serie de retos diseñados para todos aquellos que lograron dominar los títulos originales de los 90’s. Para comenzar, será necesario recolectar ciertos objetos en varios niveles sin perder una sola vida, solo así tendrás acceso a la sección de Flashback.

Aquí los jugadores tendrán que superar una serie de retos impuestos por el Doctor Neo Cortex, donde tendremos la oportunidad de conocer un poco más sobre los orígenes de Crash.

Vía: Opening Night Live