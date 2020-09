Lords of the Fallen 2 llegará a la siguiente generación gracias a un nuevo estudio

Lords of the Fallen podría llegar a ser considerado uno de los primeros juegos denominados como “soullike”. Incluso antes de que este término se volviera tan popular, la obra de CI Games y Deck13 ya utilizaba elementos característicos de la serie de Dark Souls. Ahora, aunque por mucho tiempo su secuela parecía estar a un paso de ser cancelada, recientemente se dieron a conocer noticias bastante positivas respecto a Lords of the Fallen 2.

Los desarrolladores ha confirmado que esta secuela llegará a plataformas de siguiente generación y PC en un futuro. Sin embargo, por el momento se desconocen los detalles relacionados con su fecha de lanzamiento. Afortunadamente esto no es todo, ya que también se reveló que, gracias a una inversión de $6.7 millones de dólares, CI Games ha abierto un nuevo estudio llamado Hexworks con sede en Barcelona, España, el cual se encargará de Lords of the Fallen 2.

Esto fue lo que comentó Marek Tyminski, CEO de CI Games, al respecto:

“Ha pasado mucho tiempo desde que empezamos a hablar sobre Lords of the Fallen 2 y a probar diferentes ideas. Estoy muy emocionado de anunciar el nuevo estudio que ya está trabajando en el proyecto y logrando progresos significativos. Con Hexworks aterrizamos además en Barcelona, enclave que cuenta con un ecosistema digital, tecnológico y de gaming cada vez más consolidado y del que estamos muy satisfechos de formar parte. Estamos aquí para quedarnos”.

Sin embargo, no hay que olvidar que este juego fue anunciado en 2014, y CI Games decide contratar y despedir a un nuevo estudio casi cada año. Esperemos que Hexworks por fin sea el bueno. Por el momento no hay información referente a la fecha de lanzamiento de Lords of the Fallen 2.

