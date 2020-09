Breath of the Wild 2 aún está lejos de ser una realidad, afirma Nintendo

El día de hoy Nintendo nos sorprendió con el anuncio de Hyrule Warriors: Age fo Calamity, un juego al estilo Warriors que se desarrolla 100 años antes de los eventos de Breath of the Wild. Además de revelar este nuevo juego para Nintendo Switch, Eiji Aonuma, productor de la serie, proporcionó más información sobre el desarrollo de Breath of the Wild 2.

A pesar de todos los rumores que mencionaban que esta secuela saldría a finales de este año, Aonuma ha confirmado que el desarrollo de este título aún necesita trabajo y tendremos que esperar un tiempo antes de ver más información oficial de una de las secuelas más esperadas del Nintendo Switch.

Esto fue lo que comentó Aonuma:

“Mencionamos en la presentación de Nintendo Direct de junio de 2019 que habíamos comenzado el desarrollo de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Muchas personas en todo el mundo siguen jugando Breath of the Wild, así que quisiera agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón. A todos, muchas gracias. En cuanto a la secuela, para hacer que el vasto mundo que disfrutaste explorando en el juego original sea aún más impresionante, el equipo está trabajando duro en su desarrollo. Por lo tanto, tendrá que esperar un poco más antes de que podamos brindarle más actualizaciones”.

Fuera de este comentario, Aonuma comentó que Breah of the Wild 2 será una exclusiva del Nintendo Switch y Switch Lite. Te recordamos que Hyrule Warriors: Age fo Calamity llegará a nuestras manos el próximo 20 de noviembre, y aquí puedes ver su primer tráiler.

Vía: Nintendo