Aquí los mejores memes hasta el momento del Xbox Series S

Como seguramente ya se habrán dado cuenta, el Xbox Series S es toda una realidad. Después de meses y meses de rumores, el día de ayer se filtró el diseño y precio de esta consola, información que ya fue confirmada por Microsoft. Como ya es costumbre con este tipo de revelaciones, el internet no se detuvo, y ya hay una serie de memes que se burlan del diseño del Xbox Series S.

Desde lavadoras, hasta bocinas, tal parece que la siguiente generación está tratando de convertirse en parte de tu casa de la forma más extraña posible.

Xbox Series S looks like a front-loading washing machine nothing will change my mind. #XboxSeriesS pic.twitter.com/VGUMD9qLN4 — Mark Medina | IGN (@Mark_Medina) September 8, 2020

Am I the only one who digs the Xbox Series S design? pic.twitter.com/uQBPKJvNzt — Dav (@Davitz11) September 8, 2020

Gustaba mas la forma de cubito que supuestamente tendria la xbox series s… pic.twitter.com/9cNgzO0CBT — *UribeHP* (@Carloszar238) September 8, 2020

Get Ready For Next Gen

Introducing the

4TF monster

5GB Ram for games

Built for the future (weaker than a PS4 Pro)

and state of the art design, preorder NOW! pic.twitter.com/H1ZB1BaHTr — RoninStrife "The Ghost" of Tsushima (@RoninStrife) September 8, 2020

nice design pic.twitter.com/IMB1ToPNf9 — a dobradora de corote quer um fuzil (@C0ROTIN) September 8, 2020

Lo bueno de la Xbox Series S es que en Animal Crossing también la puedes comprar #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/jgk9Ueinqr — Pauloma (@cecilos) September 8, 2020

This thing be blasting some good music 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/4Be40aonJA — shbz “iMainAsh” (@shbzz) September 8, 2020

Can't wait to get my hands on the secret formula pic.twitter.com/RAHdkPn9fs — Shane (@FourScore64) September 8, 2020

Más filtraciones; ¡Fall Guys llegará a la familia Xbox con edición especial de Series S! pic.twitter.com/zQTkJeWyJg — Juan Connor (@jmjuanconnor) September 8, 2020

I like it this way better pic.twitter.com/ZVKFfUhU0q — Ian Lindsay♏ (@Tazmad7) September 8, 2020

Vía: Twitter