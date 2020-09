¡Anuncian nuevo Hyrule Warriors! ¡Y es precuela de Breath of the Wild!

A pesar de que muchos estamos esperando Breath of the Wild 2, el día de hoy Nintendo nos ha sorprendido con una precuela para uno de los mejores juegos del Switch, conocido como Hyrule Warriors: Age of Calamity. Sin embargo, como su nombre lo indica, esta será una secuela de Hyrule Warriors la cual nos se desarrolla 100 años antes de Breath of the Wild.

Al igual que el original Hyrule Warriors, Age of Calamity es desarrollado por Koei Tecmo. Esta entrega saldrá a la venta el próximo 20 de noviembre a un precio de $59.99 dólares. En este título podremos jugar como Link, Zelda y los cuatro campeones de este mundo.

De igual forma, Eiji Aonuma ha confirmado que este título es un proyecto separado de Breath of the Wild 2. La secuela directa que se anunció el año pasado sigue en desarrollo y estará disponible en un futuro. Hyrule Warriors: Age of Calamity llegará a Nintendo Switch el próximo 20 de noviembre.

Vía: Nintendo