Controversial jugador de Street Fighter es baneado de muchos torneos

El mundo de los Esports es curioso, ya que a pesar de tener un buen ambiente en casi todo momento, existen ocasiones en las que algunos jugadores se ven envueltos en escándalos fuertes. Esto ha pasado en escenas como la de Super Smash Bros., Fortnite, Call of Duty y League of Legends. Y ahora ha surgido una nueva polémica alrededor de Street Fighter.

Un jugador coreano que se especializa en títulos de pelea, Seon-woo “infiltration” Lee, reveló hace horas que se le ha prohibido participar en varios torneos, y uno de esos es precisamente el EVO 2022. Esto se lo dieron a conocer por correo, afirmando que es por una violación de conductas del evento, incluso le reembolsaron el dinero por su inscripción.

Esto mismo también pasó con el torneo conocido como Combo Breaker. Incluso compartió capturas de los emails que cada una de estas grandes compañías le hicieron llegar.

This happened to me in the morning, I will announce my statement later.

I'll need some time, but please wait a little more.

Thank you for always supporing me. pic.twitter.com/EDDNSRhjUv

— INFILTRATION (@INFILTRATION85) May 20, 2022