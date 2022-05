Recrean los juicios de Johnny Depp al estilo de Phoenix Wright

Desde hace prácticamente un mes, una noticia que ha estado en boca de todos, es la del seguimiento del juicio en el que Johnny Depp está acusando a su ex esposa Amber Heard por difamarlo. Esto ha llevado a los fanáticos a crear sus propios testimonios, memes, videos de documentales, pero alguien se atrevió a llevar las cosas aún más allá de todo esto.

En el canal de Youtube conocido como Marimomo Morimo, se hizo una recreación del juicio usando la franquicia de Ace Attorney o Phoenix Wright para dar a conocer momentos puntuales que hasta cierto punto fueron incongruentes. Ahí se incluyen las constantes interrupciones por parte de los abogados y las firmas que el actor utilizó en documentos.

Aquí puedes echarle un vistazo al primero de estos videos:

Por lo que se puede ver en esta recreación del juicio al estilo Ace Attorney, los modelos de personajes se parecen bastante a los actores, así como el aspecto de algunas personas del tribunal. Lo más increíble, es que se incluyen básicamente todos los comandos que el juego de Capcom lleva consigo, desde el uso de objetos hasta la propia barra de salud.

No está de más comentar, que el canal cuenta actualmente con cinco de estos videos, por lo que debes entrar directamente para que puedas pasar un rato de diversión con los casos. A su vez, el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp aún no tiene descanso; no obstante, se ha mencionado que todo debería llegar a un veredicto final el 27 de mayo si todo sale bien.

Recuerda que puedes disfrutar de la trilogía de Ace Attorney en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Vía: Marimomo Morimo