Se dan a conocer horrorizantes imágenes de The Callisto Protocol

Uno de los proyectos de terror que más se esperan es The Callisto Protocol, videojuego que se va centrar en ser una de las mejores experiencias de terror, juego que está siendo desarrollado por los creadores de Dead Space. Con anterioridad se sabía muy poco del mismo, pero ahora se dieron a conocer imágenes que pueden asustar a más de un fan.

Las capturas son compartidas por el medio conocido como Game Informer, quién aparentemente tuvo una primicia exclusiva en torno a este videojuego con toques de horror. En dichas fotografías se puede notar la influencia que tiene su obra primigenia, pues el protagonista es una especie de astronauta que visita una especie de estación espacial llena de peligros.

Aquí puedes ver las fotos:

Con anterioridad, Andrew Reiner ha comentado que las comparaciones con Dead Space van a ser inevitables por parte del público, pero asegura que The Callisto Protocol será una bestia completamente distinta. Incluso, con el gameplay que han sido capaz de ver algunas personas, se afirma que es algo brutal que los jugadores tendrán que experimentar si son fans del horror.

A pesar de tener información fresca con estas imágenes, no se menciona nada en relación a la fecha de lanzamiento, dando claras señales de que saldrá a la venta en el 2023 o incluso más allá. Existe la posibilidad de ver un poco más durante el Summer Game Fest, pero todavía no se confirma nada, así que esto no es más que una simple especulación.

Recuerda que el videojuego se lanzará en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Game Informer