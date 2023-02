Consolas PS5 gigantes aparecen en distintas zonas del mundo

Mucho se sabe que a PlayStation en cuestiones de publicidad le gusta destacar, esto con diferentes campañas a lo largo del mundo, y ahora que la marca está más fuerte que nunca, han tratado de expandir los horizontes. Por esa misma razón objetos gigantes de la compañía han aparecido en diferentes países con el propósito de que todos conozcan PS5.

Las propias consolas han aparecido en lugares como Corea, Londres, Italia y Dubái. Esto con tamaños colosales que pueden hacer que cualquier persona se quiera tomar fotos con ellas. Pero eso no es todo, dado que también hay hachas de Kratos deambulando por zonas estratégicas, eso con el fin de que su aventura se siga vendiendo también en PS4.

OK, who threw it this time? 🤔 https://t.co/ssCuN4Z1y9

Large PS5 the size of a small PS5 is completely blocking Via del Corso in Rome https://t.co/2H5nyB5SXX

If you're considering seeing it in person, experts speculate the axe will be gone by Tuesday evening.

(And please do not attempt to lift the axe, Kratos will be angry) pic.twitter.com/AJKcGDyMra

— PlayStation UK (@PlayStationUK) January 30, 2023