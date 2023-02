EA cancela juego ambientado en el mundo de Titanfall y Apex legends

Los usuarios de Titanfall 2 llegaron a la conclusión de que el juego ha sido una de las mejores experiencias en cuanto a campañas se refiere, y por esa misma razón se ha pedido una secuela de un solo usuario. Y ahora ha salido a la luz una noticia alentadora y decepcionante, dado que había un juego llamado Titanfall Legends en desarrollo, mismo que se ha cancelado sin revelarse.

Según lo informado por Bloomberg , el título estaba destinado a ser un juego para un solo jugador dirigido por el veterano diseñador Mohammed Alavi, mejor conocido por su trabajo en los dos primeros títulos de Modern Warfare. Alavi dejó Respawn a principios de 2022, aunque parece que el desarrollo del proyecto se iba a dar todavía por el equipo restante.

NEW: Yesterday EA and Respawn quietly canceled a single-player game in the Apex/Titanfall universe, according to three people familiar. EA will try to find new positions for the ~50 people who were on the team but will lay off those who can't be placed: https://t.co/E5ivrqDUsa

— Jason Schreier (@jasonschreier) February 1, 2023