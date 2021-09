Estos últimos días, Respawn Entertainment ha estado dando varios mensajes confusos sobre el futuro de la franquicia de Titanfall. El lunes, Jason Garza, coordinador comunitario del estudio, dijo que “no estaban haciendo nada sobre la tercera entrega de la serie“, y ahora, la propia cuenta oficial de Respawn en Twitter ha contradicho estas declaraciones.

Actualmente, Respawn se encuentra trabajando en nuevo contenido para Apex Legends y, seguramente, en la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order. Sin embargo, en la mañana de este jueves 23 de septiembre, compartieron un mensaje que contradice las declaraciones de Garza:

Contrary to what some folks are reporting, Titanfall is the very core of our DNA.

Who knows what the future holds…

— Respawn (@Respawn) September 23, 2021