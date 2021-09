A pesar de todo, muchos de nosotros todavía teníamos la esperanza de que Titanfall 3 estuviera en desarrollo. Sin embargo, parece que en realidad no lo está. Una vez más, Respawn Entertainment ha hablado sobre la posibilidad de otra entrega en la franquicia, y en el proceso, destruyeron los corazones de miles de fans que la esperaban.

Durante una reciente transmisión en directo con el coordinador comunitario, Jason Garza, podemos escuchar cuando le dice a los fans que lo mejor sería no emocionarse sobre la posibilidad de ver otro Titanfall dentro de poco:

“No se emocionen, gente. Lo he dicho antes. No estamos haciendo nada. No hay nada. No existe. Tenemos muchos otros juegos en desarrollo ahora mismo.”