Se filtra set de LEGO de The Legend of Zelda

Por años, el público ha pedido un set de LEGO inspirado en The Legend of Zelda. En noviembre del año pasado, la compañía le pidió al público ya no enviar diseños inspirados en esta serie, lo cual comenzó una serie de rumores sobre una posible colaboración oficial con Nintendo. Bueno, esta conversación ha vuelto a sonar, ya que recientemente se filtró una imagen de lo que sería un set de LEGO de The Legend of Zelda.

De acuerdo con ilann_bricks, LEGO ha llevado a cabo una encuesta para ver cuánto pagaría el público por algunos de los sets que podrían llegar en un futuro, y uno de estos se trata del Great Deku Tree de Ocarina of Time y Breath of the Wild. Aunque por el momento no hay información oficial, la imagen filtrada no solo nos muestra al gigante árbol, sino a dos versiones de Link y a Zelda.

Este sería un set de dos en uno, conformado por 1920 piezas, una figura de Link al estilo de Ocarina of Time, así como un Link y Zelda de Breath of the Wild. Lamentablemente, por el momento no hay información oficial por parte de LEGO o Nintendo que confirme o desmienta esta información. Sin embargo, considerando que en mayo llegará Tears of the Kingdom, es probable que en los próximos meses tengamos más detalles.

Nota del Editor:

Ojalá esto sea real. Aunque el diseño filtrado no luce tan atractivo, es probable que cuando llegue la colaboración oficial, el set sea mucho mejor. Ahora solo nos queda esperar y ver qué sucederá.

Vía: ilann_bricks