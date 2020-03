Conoce 9 Years of Shadows, el metroidvania mexicano que necesita tu ayuda

En los últimos años hemos visto cómo poco a poco la industria del desarrollo de videojuegos en México va incrementando. El siguiente gran proyecto que representará a nuestro país en el inmenso mercado es 9 Years of Shadows, un título que nos planea llevar de vuelta a la época dorada de los metroidvanias.

9 Years of Shadows está siendo desarrollado por Halberd Studios, un equipo de desarrollo mexicano con sede en Guadalajara, Jalisco, el cual toma inspiración de juegos como Castlevania: Symphony of the Night, Mega Man Zero, Demon’s Cresty y Super Metroid. Pero el gameplay no es la única manera de hacernos recordar grandes títulos, ya que 9 Years of Shadows también contará con la presencia de Michiru Yamane y Manami Matsumae, legendarias compositoras que han trabajado en varios juegos de las serie previamente mencionadas.

Miguel Hasson, director de Halberd Studios:

“Entender lo difícil que es superar el duelo ante la pérdida de un ser amado, es un punto central, quise que la historia tuviera una fuerte carga emocional. Desde que recuerdo, soy fan de juegos como Castlevania, Mega Man, Super Metroid, Demon’s Crest; la narrativa de estas historias creció conmigo desde niño, de ahí su influencia en este nuevo proyecto”.

Este título está planeado para ser lanzado en PC y Switch el algún punto de 2021. Sin embargo, necesita de nuestra ayuda. A partir del 24 de marzo estará disponible el kickstarter de 9 Years of Shadows. Por el momento se desconoce la cantidad de dinero que necesita y las recompensas que ofrecerá.

Sin más que agregar, aquí te dejamos el tráiler de 9 Years of Shadows.

Vía: Halberd Studios