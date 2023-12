Confirman temporada dos de Hora de Aventura: Fionna y Cake

Este año se han lanzado buenas producciones en HBO Max, ya que llegó en su momento el reboot de Tiny Toons, mismo que nos pone finalmente una historia continua y claro, también está la segunda temporada que le dieron al revival de los Animaniacs. Por otro lado, también se lanzó Hora de Aventura: Fionna y Cake, la cual es una especie de epílogo para el final de la serie principal y que al parecer ahora tomará identidad propia mediante cierto anuncio.

En su cuenta principal de Twitter, la plataforma de Max (como ya es nombrada en Estados Unidos) informó que esta serie se ha renovado para su segunda temporada, y es algo que se veía venir debido a que se quedaron algunos cabos sueltos a resolver en la primera. Además, se espera que los personajes cuenten con mejor desarrollo después de lo que han vivido al viajar por diferentes universos y versiones de la tierra de Ooo.

Aquí el anuncio:

"ADVENTURE TIME: FIONNA AND CAKE" has been renewed for Season 2 at Max! #AdventureTime #FionnaAndCake pic.twitter.com/QX3RW09Lb1

— Animation on Max (@AnimationOnMax) December 5, 2023