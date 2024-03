Confirman fecha y hora del Summer Game Fest 2024

El E3 ha muerto, pero esto no significa que la industria se quede sin un evento a gran escala para el verano. De esta forma, hace unos momentos se confirmó exactamente cuándo es que el siguiente Summer Game Fest se llevará a cabo. Con la atención del público enfocada por completo en esta celebración, será interesante ver cómo es que Geoff Keighley decide llenar el vacío que el E3 ha dejado.

Por medio de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, se ha confirmado que la siguiente edición del Summer Game Fest se llevará a cabo el próximo 7 de junio a las 2:00 PM (hora del Pacífico), o 1:00 PM (hora de la Ciudad de México). En esta ocasión, la presentación tendrá una duración de dos horas, en donde se nos dará un vistazo a algunos de los juegos más importantes que veremos en el resto de 2024 y el futuro.

It's officially official: On Friday, June 7 @SummerGameFest streams live from @youtubetheater in LA at 2p PT / 5p ET / 9p GMT.

A two hour showcase of what's next in gaming.

