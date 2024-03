2K revela el nuevo juego de TopSpin 2K25

Los videojuegos de deportes van más allá de FIFA y Madden. Si bien EA ha mantenido el control de los juegos más importantes, 2K cuenta con un importante catálogo en este género. De esta forma, recientemente se compartió un nuevo vistazo de TopSpin 2K25, el cual ya tiene fecha de lanzamiento.

Por medio de un nuevo tráiler, 2K ha revelado oficialmente TopSpin 2K25, juego de tenis que nos da la oportunidad de asumir el papel de jugadores profesionales, como Serena Williams, en este juego que trata de entregarnos una experiencia muy similar al deporte original. Esta entrega estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 26 de abril de 2024.

Esta entrega está siendo desarrollada por el estudio Hangar 13, propiedad de Take-Two, y nos presenta a las leyendas del tenis, Roger Federer y Serena Williams, como estrellas de portada de la edición estándar y de la edición Grand Slam Digital. TopSpin 2K25 cuenta con un catálogo de jugadores conformado por Carlos Alcaraz, Iga Świątek, Francis Tiafoe y más.

El juego incluye una lista de más de 24 profesionales jugables, con el centro de entrenamiento de la Academia TopSpin con la voz de John McEnroe. Esta entrega cuenta con modos para uno y múltiples jugadores, así como los cuatro torneos de Grand Slam. Si compras la edición de lujo más cara o la edición Grand Slam, obtendrás acceso anticipado a partir del 23 de abril.

Si pre-ordenas la edición estándar, obtendrá el paquete Under the Lights, la cual agrega atuendos alternativos para Serena Williams y Roger Federer, Para aquellos que opten por comprar la versión Deluxe y Grand Slam, el paquete Under the Lights ya viene incluido. Recuerda, TopSpin 2K25 llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 26 de abril de 2024. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de LEGO 2K Drive. De igual forma, revelan al equipo del año de EA Sports FC 24.

Nota del Editor:

Es bueno ver una variedad en juegos de deportes. No todo tiene que ser fútbol. Si bien es cierto que este tipo de experiencias no son tan populares, sí hay un grupo de jugadores que están más que interesados en estos proyectos, y 2K no se olvida de estas personas.

Vía: IGN