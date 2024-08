Después de la recepción mixta de The Acolyte, Disney no se da por vencido por Star Wars, por lo que a finales de este año estará disponible Skeleton Crew, una nueva serie, la cual es descrita como una “aventura infantil”, y por fin sabemos exactamente cuándo es que se estrenará.

Por medio de un mensaje compartido en su cuenta oficial de Twitter, se ha confirmado que Star Wars: Skeleton Crew llegará a Disney+ el próximo 3 de diciembre de 2024. Aunque por el momento no hay un tráiler que nos dé una idea clara sobre la trama de este proyecto, este anuncio estuvo acompañado de un par de imágenes oficiales, en donde podemos ver a los actores en acción.

Here's your first look at the upcoming Star Wars Original series, #SkeletonCrew, streaming December 3 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/QkMxeE8Kn8

