Hoy en día, cuando hablamos de una adaptación de videojuegos, pensamos en casos de éxito como la serie de The Last of Us o la película de Super Mario Bros. Sin embargo, este no siempre es el caso, puesto que en el pasado un trabajo de este tipo casi siempre resultaba en un fracaso. Esta es una de las razones por las cuales nunca vimos una película de Grand Theft Auto o Red Dead Redemption, incluso cuando las grandes productoras estaban interesadas.

En una reciente entrevista con The Ankler, Dan Houser, cofundador de Rockstar, fue cuestionado ante la posibilidad de ver una película de Grand Theft Auto o Red Dead Redemption, a lo que reveló que durante años, múltiples estudios intentaron hacer esto una realidad, pero el estudio siempre se negó. Esto fue lo que comentó:

“Después de algunas reuniones incómodas, les preguntamos [a los ejecutivos] por qué haríamos esto. [Su respuesta fue] ‘Porque puedes hacer una película’. Y les respondimos no, lo que describiste es que estás haciendo una película y nosotros no tenemos control y asumimos un riesgo enorme que terminaremos pagando con algo que nos pertenece”.

Recordemos que durante mucho tiempo, una película basada en videojuego resultaba en fracaso, debido a que las personas detrás del proyecto no tenían idea de cómo trasladar cierta propiedad a un medio diferente. De esta forma, Houser se negó a esta posibilidad. Sin embargo, hoy en día las cosas son diferentes.

Las adaptaciones que vemos hoy en día, por lo general, cuentan con un equipo creativo que trata de replicar lo que hace especial a los videojuegos, o crear algo nuevo que se sienta como un complemento al trabajo de los estudios. Junto a esto, las series permiten que historias más complejas tengan una mejor adaptación. Es así que una serie de GTA y Red Dead Redemption podría funcionar hoy en día.

Solo nos queda esperar a conocer los planes de Rockstar, aunque el equipo está más enfocado en la siguiente entrega de GTA en estos momentos. En temas relacionados, estas son las novedades que llegan a GTA Online. De igual forma, te decimos si la huelga de actores afectará o no al desarrollo de Grand Theft Auto VI.

Nota del Autor:

Una serie de GTA no suena como una mala idea, pero se tiene que encontrar el ángulo correcto, puesto que una simple historia de atracos no sería suficiente. De igual forma, se tiene que criticar y parodiar a la cultura de Estados Unidos, algo que tal vez muchos no deseen hacer.

Vía: The Ankler