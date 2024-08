La secuela de Cyberpunk 2077 no saldrá de Estados Unidos

Parece broma, pero hace cuatro años atrás se lanzó Cyberpunk 2077, juego que en un inicio no salió de la forma más óptima por un equipo que se forzo a sí mismo el aparecer en las consolas de pasada generación, eso hizo que la experiencia no fuera la mejor, eso incluye la plataforma de PC. Sin embargo, en CD Projekt Red no se rindieron, y eso tuvo como consecuencia una especie de redención, dado que después de lanzar algunos parches el juego quedó impecable, recuperando la confianza de los fans y vendiendo muchas copias, incluyendo el DLC.

De forma reciente se ha dicho de Project Orion, seguirá ambientado en Estados Unidos, reafirmando la “fantasía norteamericana postmoderna” que define a la saga. A pesar del lanzamiento problemático de Cyberpunk 2077 debido a numerosos bugs, el juego ha mejorado con el tiempo y ahora es bien recibido. Los desarrolladores han confirmado que la nueva entrega, al igual que su predecesora, mantendrá su trama en territorio estadounidense.

Esta decisión, discutida en el podcast AnsweRED por Paweł Sasko y Dan Hernberg de CD Projekt RED, se basa en la idea de que la ambientación en Estados Unidos es fundamental para la identidad de la saga. Tanto Cyberpunk 2077 como la serie de Netflix Cyberpunk: Edgerunners se desarrollan en este país, donde se desencadenan eventos clave de la historia.

Project Orion seguirá explorando el mundo distópico y los problemas de ciberseguridad que caracterizan a la franquicia, en línea con lo presentado en el juego de mesa Cyberpunk 2020 y la expansión Phantom Liberty. Además, CD Projekt RED ha abierto un nuevo estudio en Boston, lo que refuerza la coherencia de continuar la historia en Estados Unidos, mientras que el equipo en Varsovia, Polonia, sigue desarrollando la próxima entrega de The Witcher.

