El universo de Star Wars va más allá de las películas, series y videojuegos, puesto que los libros han jugado un papel muy importante a lo largo de su historia. De esta forma, se ha confirmado una nueva trilogía de novelas, las cuales están enfocadas en explorar el espacio político después de la creación del Imperio, algo que a los fans de Andor probablemente les agrade.

Esta nueva trilogía lleva el nombre de Star Wars: Reign of the Empire, y cada novela está a cargo de un escritor diferente. El primer libro lleva el nombre de Star Wars: Reign of the Empire – The Mask of Fear, el cual está a cargo de Alexander Freed, autor de Star Wars: The Alphabet Squadron, y estará disponible el próximo 25 de febrero de 2025. Esta entrega se desarrolla un año después de los eventos de Revenge of the Sith, y explora cómo Mon Mothma, Saw Gerrera y Bail Organa reaccionan ante la muerte de la República y el ascenso del nuevo gobierno del Emperador Palpatine. Esta es la descripción del libro:

“Con un discurso y un estruendoso aplauso, el Canciller Palpatine derribó la era de la República. En su lugar surgió el Imperio Galáctico. En toda la galaxia, la gente se regocijó y celebró el fin de la guerra y las promesas del mañana. Pero ese mañana era una mentira. En cambio, la galaxia se vio distorsionada por la crueldad y el miedo del gobierno del Emperador. Durante ese aterrador primer año de tiranía, Mon Mothma, Saw Gerrera y Bail Organa se enfrentan a la oscuridad que los invade. Un día, serán tres arquitectos de la Alianza Rebelde. Pero primero, cada uno debe encontrar un propósito y una dirección en una galaxia cambiante, mientras alberga sus propios secretos, miedos y esperanzas para un futuro que tal vez nunca llegue, a menos que actúen”.

Después de The Mask of Fear, el segundo libro de Reign of the Empire estará a cargo de Rebecca Roanhorse, y estará disponible en la primavera de 2026. Por último, la conclusión de esta trilogía está en manos de Fran Wilde, y llegará en la primavera de 2027. Por el momento no hay nombres oficiales para estas dos novelas, ni descripciones sobre su historia, más allá de que nos mostrarán una nueva mirada al mundo político de Star Wars durante la época del Imperio.

Recuerda, Star Wars: Reign of the Empire – The Mask of Fear estará a la venta el próximo 25 de febrero de 2025. En temas relacionados, se revela el nombre del personaje de Jude Law en Star Wars: Skeleton Crew. De igual forma, Star Wars: Outlaws es uno de los juegos más caros de Ubisoft.

Nota del Autor:

Será muy interesante ver cómo es que los fans reaccionan a todo lo que introducirá esta novela. Usualmente, los libros exploran temas que no veremos en otros medios hasta mucho después, como lo hizo The High Republic antes de The Acolyte.

Vía: Gizmodo