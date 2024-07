¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te contamos de todo lo que está pasando con estallido de una gran huelga en la industria del gaming. Además, te tenemos primeras impresiones de Star Wars: Outlaws luego de que lo jugáramos por varias horas, además de conclusiones de Nobody Wants to Die.