Mientras que muchos fans de Star Wars siguen debatiendo si The Acolyte es una buena o mala serie, otros más ya están enfocados en la siguiente aventura de Disney con esta propiedad. Estamos hablando de Skeleton Crew, del cual aún se desconoce mucho, pero una nueva filtración nos da un nuevo vistazo a esta serie, y revela el nombre del personaje de Jude Law.

Recientemente, una filtración reveló la existencia de un nuevo set de LEGO inspirado en Star Wars: Skeleton Crew, el cual estará a la venta a partir del próximo 1 de agosto. Este modelo nos ofrece una réplica de la nave Onyx Cinder, y cuenta con las figuras de los protagonistas. Aquí se ha revelado que el nombre del personaje que interpreta Jude Law es Jod.

Además de Jod, el set de LEGO también cuenta con figuras de Wim, Fern, KB y Neel, los cuatro niños que protagonizan esta aventura. En lugar de ofrecer una historia épica sobre el bien contra el mal, Skeleton Crew es descrita como una serie inspirada en las películas de adolescentes de la década de 1980, como The Goonies, por lo que en esta ocasión son niños quienes toman el escenario principal.

En Skeleton Crew, un grupo de cuatro niños que, tras hacer un descubrimiento en su aparentemente seguro planeta natal, se pierden en la vasta galaxia y deben encontrar el camino de regreso a casa. Para esto, Jod, interpretado por Jude Law, los ayudará gracias a sus habilidades como jedi. La historia se desarrolla después de los eventos de Return of the Jedi, mismo periodo en que The Mandalorian se lleva a cabo.

Aunque por el momento no hay mucha información sobre este proyecto, considerando que Skeleton Crew está planeado para un estreno en Disney+ a finales de 2024, solo es cuestión de tiempo antes de tener más detalles. En temas relacionados, Star Wars: Bounty Hunter tendrá una remasterización. De igual forma, Star Wars: Outlaws llega a un momento importante en su desarrollo.

Nota del Autor:

Después de tantas películas y series enfocadas en eventos sumamente serios de Star Wars, será interesante ver cómo es que esta producción nos entrega algo nuevo y poco explorado en la franquicia, todo esto desde la perspectiva de un grupo de niños. Aunque considerando a la comunidad, es probable que ya haya gente que odia esta serie.

Vía: Falconbricks