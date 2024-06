Confirman a Scarlett Johansson en nueva cinta de Jurassic World

Desde hace algunas semanas atrás se estaba rumoreando que la actriz Scarlett Johansson estaría protagonizando una nueva película del universo Jurassic World, franquicia que ya dio su cierre hacer un par de años atrás con Chris Pratt en el papel que más ha brillado. Y ahora después de tantas menciones por los medios del cine, parece ser que la interprete de Black Widow está lista para lanzarse en un mundo lleno de dinosaurios y persecuciones constantes.

Mediante una nueva entrevista, la actriz ha mencionado que todo esto es un hecho y participará en la franquicia millonaria, teniendo ya un guión en sus manos que según sus palabras promete bastante, y que se encuentra muy emocionado por lo que puede aportar. A eso se agrega que tenemos ni más ni menos que el regreso de David Koepp, quien escribió las primeras cintas queridas por millones de fans alrededor del globo terráqueo.

Acá lo que dijo:

Soy una gran fan de Jurassic Park. Es una de las primeras películas que recuerdo haber visto en el cine. Recuerdo haberla visto tan vívidamente. Fue como si me cambiara la vida. Fue alucinante. No puedo expresar lo emocionada que estoy. El guión es increíble. David Koepp lo escribió. Regresó después de 30 años para escribir el guión. Le apasiona tanto, lo cual es increíble.

Soy una gran admiradora de la franquicia y me considero una gran nerd por ella. Simplemente pienso, ni siquiera puedo, me estoy pellizcando. He estado tratando de entrar en esta franquicia de cualquier forma posible durante más de diez años. Pensé: ‘¡Moriré en los primeros cinco minutos! ¡Me puede comer cualquier cosa! Haré el servicio de artesanía’ Haré cualquier cosa por ello. El hecho de que haya sucedido de esta manera en este momento es realmente increíble.