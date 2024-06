Si bien hoy en día asociamos a Naughty Dog con Uncharted y The Last of Us, a lo largo de los años el estudio se ha encargado de crear experiencias de todo tipo, y una de sus propiedades más amadas siempre ha sido Jak and Daxter. Ahora, y después de mucho tiempo, se ha revelado que esta serie ya se puede disfrutar por completo en consolas actuales de Sony.

Gracias a que los usuarios de PlayStation Plus recientemente recibieron Daxter, un spin-off de 2006 para el PSP, se ha revelado que la serie completa de Jak and Daxter ya está disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5, ya sea que tengas una suscripción a PS Plus Extra, o pagues por cada juego en la tienda digital de Sony. Esto cubre a las entregas creadas por Naughty Dog y aquellos encargados a otros equipos, como Jak and Daxter: The Lost Frontier.

For the very first time, every single entry in the Jak and Daxter franchise is now available to play on a single console, with trophy support. pic.twitter.com/mdXdmvW0jl — Jak and Daxter | ECO-MMUNITY (@eco_mmunity) June 18, 2024

Aunque es bueno ver que una serie tan amada por los fans, y una que marcó a la generación del PlayStation 2 esté disponible para el público en general hoy día, por el momento se desconoce si algún día veremos el regreso de esta franquicia con una entrega completamente nueva.

Nunca hay que perder la esperanza. Sin embargo, considerando el enfoque que tiene Naughty Dog hoy en día, y el énfasis que Sony le ha dado a series como Astro Bot y Ratchet & Clank en los últimos años, es probable que la compañía no vea necesario el tener uno plataformero en 3D, especialmente con sus planes de producciones AAA a gran escala.

Recuerda, la serie de Jak and Daxter ya está disponible en su totalidad en PlayStation 4 y PlayStation 5. En temas relacionados, una película de Jak and Daxter podría estar en desarrollo. De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay de Jak and Daxter: The Precursor Legacy.

Nota del Autor:

Es una lástima que Naughty Dog no tenga algún plan para Jak and Daxter, pero es más decepcionante que Sony no le dé esta propiedad a otro equipo, ya sea de los PlayStation Studios o externo, para que trabaje en una nueva entrega, algo que seguramente muchos amarán.

Vía: Jak and Daxter