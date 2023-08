Jak and Daxter estaría regresando en forma de película

Es un hecho que las sagas que PlayStation tiene como consentidas en estos momentos es God of War y The Last of Us, las cuales quieran o no algunos, le generan el dinero necesario en cuanto a venta de copias. Y en segundo plano se tienen algunas de personajes fantásticos como Ratchet and Clank, dupla que sigue vigente, esto a comparación de los permanentemente olvidados, Jak and Daxter.

Sin embargo, parece que este descanso de hace años va a terminar para estos personajes, puesto que en una filtración de ha hablado de su regreso, pero solo en forma de película live action. Esto lo menciona un insider conocido como MyTimeToShineHello, quien ya ha acertado un par de veces. Incluso se dice que los protagonistas de la misma serán Chris Pratt y Tom Holland.

Tom Holland to play Jak, Chris Pratt eyed to voice Daxter in live action Jak and Daxter movie from Sony directed by Ruben Fleischer (Venom, Uncharted) pic.twitter.com/2gYdo5YzZs — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) August 17, 2023

Algo que vale la pena mencionar, es que Tom Holland sería quien preste su imagen para interpretar a Jak, el cual en el videojuego no habla demasiado más que algunos diálogos puntuales. Por su parte, Chris Pratt sería Daxter, demostrando que puede seguir prestando su voz a personajes de ficción, esto ya lo vimos a inicios de año en la película de Super Mario.

Parece que PlayStation sigue con esta tendencia de ir al mundo del cine, pues básicamente hace pocos días se ha estrenado la cinta de Gran Turismo, y se tienen en planeación más obras con God of War, Horizon, y hasta la segunda y posible tercera temporada de The Last of Us.

Por ahora, esto es un rumor, por lo que habrá que esperar a un anuncio oficial.

Vía: Twitter

Nota del editor: Sin duda es buena noticia el regreso de los personajes, pero lo que desalenta es la parte de la película. Aunque pedir un juego es demasiado, pues Naughty dog no quiere volver a obras que representen fantasía.