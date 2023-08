Nuevo God of War ya estaría en planeación

Hace ya casi un año salió uno de los juegos más importantes de PS5 y Ps4, God of War Ragnarok, mismo que lleva la historia y jugabilidad de Kratos a un nuevo nivel gracias a la creatividad que le ha impuesto Santa Monica Studios. Y si bien se pensaba que el equipo está teniendo un descanso después de tantos años de trabajo, parece que dicho receso está lejos de convertirse en una realidad.

Según lo mostrado en redes sociales, la empresa está en un proceso de contratación de desarrolladores, y aunque se puede dar a entender que van a trabajar en una nueva propiedad u otra que tenga PlayStation en sus manos, es evidente que no. Dado que en los requisitos se menciona que la persona debe tener experiencia en la saga o alguna que tenga parentesco en mecánicas.

There are a few different Combat Design openings on the @SonySantaMonica Careers page! https://t.co/ZjLgPrJeXN

Talk to your doctor today to learn if Tweaks (our incredible move scripting system) could be right for you! pic.twitter.com/erAWUhSjrZ

— Rob Meyer (@RobotMeyer) August 17, 2023