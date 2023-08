Haters de Starfield planean boicot contra el juego

Estamos a muy pocos días de que finalmente se lance el siguiente juego estrella de Bethesda, Starfield, mismo que ha dado buenas noticias en esta semana ya sea en cuanto a la pre-descarga y que ya se encuentra en etapa de gold. Sin embargo, parece que las cosas no van bien, pues hay personas que quieren perjudicar de alguna manera a este videojuego.

Según se ha dado a conocer por parte de los usuarios, estos planean usar multicuentas para darle malas calificaciones al juego en cuanto se abran las puntuaciones en Metacrtitic, esto con puntajes de cero que harían que tenga de media algo muy bajo. Esto se debe principalmente, a las declaraciones que antes se había considerado lanzar en PS5, pero que estos planes cambiaron solo Xbox.

Por ahora, algo de lo que también hay que cuidarse es del tema de los spoilers, ya que se están distribuyendo algunas imágenes por internet que pueden echar a perder la sorpresa de aquellos que quieren probar el título en su primer día. Hay altas expectativas por el mismo, dado que llevan muchos años trabajándolo, incluso no han avanzado mucho en el próximo Elder Scrolls por esa razón.

Recuerda que Starfield se lanza el 6 de septiembre para Xbox Series X/S y PC.

Vía: gamingbible

Nota del editor: Es algo que ya no es sorpresa la verdad, ya veremos que tal le va al juego y si Metacritic bloquea las calificaciones injustas, no dudo que por ahí pongan algún cero para bajar de forma abrupta el puntaje. No sé realmente que razones tendrán para boicotear al título.