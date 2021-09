Compositor de LOTR regresaría a la serie

Aunque la serie de The Lord of the Rings para Amazon no contará con la participación de Peter Jackson o alguno de los actores que aparecieron en las galardonadas cintas, un nuevo reporte señala que uno de los elementos más importantes de las películas estaría de regreso, y es que Howard Shore, compositor de la trilogía original, podría participar en este proyecto.

De acuerdo con Deadline, Shore estaría en pláticas para convertirse en el compositor de la serie de The Lord of the Rings para Amazon. Sin embargo, esto no significaría que el trabajo que llevó a cabo para la trilogía de Jackson podría usarse en esta producción, ya que los derechos de estas tonadas están en manos de Warner Bros.

Howard Shore también fue el encargado de las composiciones musicales de la saga de Twilight, Hugo, The Departed, Pieces Of A Woman, Philadelphia, The Silence of the Lambs y más películas. Regresando a The Lord of the Rings, la serie se estrenará en el servicio de streaming de Amazon el próximo 2 de septiembre de 2022. Una segunda temporada entrará en producción el próximo año.

En temas relacionados, The Lord of the Rings tendrá su propia película estilo anime.

Vía: Deadline