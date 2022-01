Pese a que no ha pasado ni un solo mes desde la llegada de la campaña de Halo Infinite al mercado, el público no ha parado de disfrutar de la nueva aventura de Master Chief. Una de estas personas es Marcus Lehto, el co-creador de esta propiedad, quien solo tiene comentarios positivos al respecto.

Aunque el trabajo de 343 Industries con esta serie ha sido controversial a lo largo de los años, lo que se llevó a cabo con Halo Infinite ha sido aceptado de gran forma. Es así que Lehto tiene un mensaje positivo para los desarrolladores. Esto fue lo que comentó:

Hats off to my friends at 343. #HaloInfinite campaign brings back the magic of Halo. Really enjoying my time back with the Chief!

— Marcus Lehto (@game_fabricator) January 3, 2022