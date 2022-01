Fans encuentran error en la reunión de Harry Potter

El pasado 1 de enero 2022, HBO Max por fin nos entregó la esperada reunión de Harry Potter. Si bien la aceptación de este especial ha sido sumamente positiva, esto no ha detenido al público de mirar detalladamente cada segmento para encontrar algún error. De esta forma, se ha descubierto un descuido que no tiene contentos a los fans de Emma Watson.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts cuenta con una sección dedicada a la infancia de los tres actores principales. Aquí podemos ver varias fotos y videos de Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson de niños. Sin embargo, los fans se dieron cuenta de que la foto de Watson en este especial, no es de ella, sino de la actriz Emma Roberts.

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh

— 𝕞𝕒𝕟𝕚𝕒 (@vee_delmonico99) January 1, 2022