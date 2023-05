Vanpool, un estudio de videojuegos conocido por su trabajo con Nintendo durante la última década, está cerrando. La noticia proviene de un aviso publicado en el sitio web del desarrollador, que indica que la compañía se disuelve a partir del 31 de mayo. No se menciona ninguna razón para el cierre del estudio ni detalles específicos.

Aunque el nombre Vanpool no es tan conocido como el de otros estudios que colaboran frecuentemente con Nintendo, como el desarrollador de Fire Emblem, Intelligent Systems, el estudio trabajó en muchos juegos destacados, especialmente en la serie Kirby. Fundado en 1999, el estudio trabajó inicialmente en Mario & Luigi: Superstar Saga, contribuyendo principalmente a sus minijuegos, antes de crear Freshly-Picked Tingle’s Rosy Rupeeland y su continuación exclusiva de Japón, Ripened Tingle’s Balloon Trip of Love.

Como desarrollador independiente, Vanpool es quizás más conocido por la serie Dillion’s Rolling Western, de la cual se lanzaron tres entregas para la 3DS entre 2012 y 2018. En los últimos años, el estudio trabajó casi exclusivamente en juegos de Kirby, colaborando con el estudio de la franquicia, HAL Laboratory, en Super Kirby Clash, Kirby Fighters 2, Kirby and the Forgotten Land y Kirby’s Return to Dream Land Deluxe.

Aunque el estudio ha trabajado principalmente con Nintendo en la última década, Vanpool fue fundado originalmente por desarrolladores que abandonaron el desaparecido estudio Love-de-Lic, que creó juegos de culto como Moon: Remix RPG Adventure y L.O.L .: Lack of Love. Moon: Remix RPG Adventure recibió su primer lanzamiento oficial en Occidente en 2021.

Aunque no conocemos la razón exacta por la cual Vanpool cerró, ha habido muchos despidos en la industria de los videojuegos en los últimos meses. Amazon y la destacada compañía de motores de juegos, Unity, son dos de las últimas en informar de tales pérdidas.

Vía: Gamespot

Nota del editor: Qué triste noticia, creo que Vanpool hizo un gran trabajo con los juegos de Kirby, esperemos que el staff pueda conseguir otro trabajo pronto.