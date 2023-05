Fans están convencidos de que Fable estará en el evento de Xbox

Estamos prácticamente en el mes de junio, y eso significa que los eventos de videojuegos se harán presentes, entre ellos tenemos al Summer Game Fest y también el Ubisoft Forward. Sin embargo, el que podría llevarse las palmas podría ser el Showcase de Xbox, mismo que desde este momento ya está generando expectativas en cuanto a anuncios.

Después de la revelación de cierto video, los fanáticos empezaron a pensar que uno de los grandes anuncios del evento será la nueva entrega de Fable, y es que en el material se puede ver un polvo de color azul que lleva a una pantalla con el logo. La pista que detectaron los seguidores es que el siguiente juego tiene como énfasis las hadas y seres mágicos.

Do you love ✨ GAMES ✨ as much as we do? Then you won’t want to miss the Xbox Games Showcase: https://t.co/YSurRjtzpn | #Starfield #XboxShowcase pic.twitter.com/O1qSlXHNmY

— Xbox (@Xbox) May 30, 2023