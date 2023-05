Confirman a Sydney Sweeney como Madame Web

El papel de superhéroe de Sydney Sweeney en la próxima película de Sony Pictures, Madame Web, acaba de ser confirmado oficialmente. Sweeney está ganando rápidamente popularidad entre el público de todo el mundo, especialmente gracias a su papel en la serie Euphoria de HBO. Uno de sus próximos pasos más importantes será participar en la próxima película del Universo Spider-Man de Sony, Madame Web.

Anteriormente se rumoraba que la actriz interpretaría a Julia Carpenter, también conocida como la segunda Spider-Woman en los cómics, pero nada había sido confirmado. Gracias a la revista Total Film, se ha confirmado oficialmente el papel de superhéroe de Sydney Sweeney en Madame Web.

De hecho, interpretará a Julia Carpenter, como se rumoraba (también conocida como la segunda Spider-Woman). La actriz compartió que “no podría estar más emocionada” y que “no puede esperar para poder hablar al respecto”.

Pero, ¿quién es exactamente Julia Carpenter? Carpenter se convirtió en Spider-Woman después de ser sometida sin saberlo a experimentos como parte de lo que le dijeron que era un “estudio atlético”. En algún momento, fue inyectada con una mezcla de veneno de araña y extractos de plantas exóticas, lo que le otorgó poderes similares a los de Spider-Man.

Ella ha desempeñado un papel importante en los cómics, participando en el primer evento de Secret Wars e incluso convirtiéndose en una Avenger por un tiempo. También comparte cierta historia con la familia Kravinoff, ya que fue objeto de un intento de sacrificio para resucitar a Kraven el Cazador. Esta experiencia la llevó a convertirse en la nueva Madame Web, ya que la original sucumbió a una herida mortal infligida por los Kravinoff.

Con su nuevo manto, obtuvo poderes telepáticos, precognitivos y de proyección astral, pero también quedó ciega. Sydney Sweeney se unirá a una extensa lista de talentosas actrices, muchas de las cuales se rumora que interpretarán a otros personajes que en algún momento tuvieron el manto de Spider-Woman en los cómics.

La actriz se une a Dakota Johnson, quien interpreta a la titular Madame Web, así como a Isabela Merced y Celeste O’Connor, quienes se rumorea que interpretarán a Anya Corazon y Mattie Franklin, respectivamente. En cuanto a los villanos a los que se enfrentarán, el afortunado parece ser Ezekiel Sims, interpretado por Tahar Rahim. El personaje una vez tuvo poderes similares a los de Spider-Man gracias a medios rituales e incluso asumió el manto en un universo alternativo.

La próxima vez que veremos a Sweeney será junto a Glen Powell en la comedia romántica Anyone But You, de Sony Pictures, el 15 de diciembre.

Madame Web llegará a los cines el 16 de febrero de 2024.

Vía: The Direct

Nota del editor: Esperemos que estas nuevas películas levanten un poco las películas basadas en personajes de Marvel, Sony hace esto muy bien y todo lo que está saliendo de Spider-Man va genial, así que las expectativas son altas.