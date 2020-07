¡Christian Bale podría regresar como Batman!

El Universo Extendido de DC es un desastre, por lo que Warner Bros. está haciendo todo lo posible por arreglarlo, esto incluye traer a algunos actores de películas viejas como Michael Keaton, y posiblemente Christian Bale también. Estas dos celebridades dieron vida a Batman hace años, y ahora los quieren de regreso en el cine una vez más.

Para enmendar algunos de los errores, Warner utilizará la película de Flashpoint, la cual supuestamente eliminará todo lo que Zack Snyder alguna vez hizo. No solo eso, sino que también nos mostrará versiones alternas de personajes previamente establecidos, entre ellos Batman. Keaton regresaría como el Caballero de la Noche para esta cinta en un rol de “mentor”, por decirlo de cierta manera. Tras haber protegido Ciudad Gótica por más de 30 años, el Batman de Keaton ayudaría al Flash de Ezra Miller para convertirse en un mejor héroe.

Sin embargo, en caso de que el actor no acepte regresar, Warner. está pensando en ofrecerle el papel a Bale, a quien lo vimos como el héroe durante la trilogía de Christopher Nolan. En el pasado, Bale dijo que ya no volvería al papel si no es bajo la dirección de Nolan, y Nolan dijo que ya no quería hacer más películas de Batman, por lo que las cosas ciertamente están complicadas. Aún así, por ahora todo esto se trata de un rumor y es mejor tomar la información con reserva hasta tener confirmación oficial.

Fuente: WGTC