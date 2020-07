Resident Evil 8 está un “60% completado”, asegura Capcom

Durante la revelación del PlayStation 5 el mes pasado, Capcom presentó Resident Evil Village, la octava entrega numérica en la popular franquicia de terror. Aparte de lo que se nos mostró en el tráiler, todavía quedan muchos detalles por conocer, pero por fortuna eso está por cambiar en las siguientes semanas.

Capcom reveló que para el mes de agosto tienen pensado revelar más información sobre Resident Evil Village, el cual ya está un “60% completo” en términos de producción y desarrollo. Esta información es cortesía de Famitsu, quienes también compartieron algunos detalles sobre el nombre del juego.

-We didn’t name it RE8 bc we want ppl to recognize one more protag: Village. So pls call it RE Village instead of RE8

-Take a deep look at trailer & you can guess which RE7 route is taken

-The village is somewhere in Europe

-Improved Isolated View

-Dev at 60%, next info in August pic.twitter.com/mrxK0zpzUX

— 黒凧 BlackKite (@bk2128) July 1, 2020