New Horizons ha vendido más de cinco millones de copias físicas en Japón

Es indudable el hecho de que Animal Crossing: New Horizons es todo un éxito en Japón. Cada semana por los últimos casi cuatro meses, esta entrega se ha posicionado como uno de los juegos más vendidos de la región. Así que no debería ser una gran sorpresa escuchar que New Horizons ha logrado vender más de cinco millones de copias físicas solo en Japón.

Este impresionante número solo toma en cuenta las copias físicas, así que el verdadero número, en donde se incluyen las ventas digitales, es mucho más grande que solo cinco millones. De acuerdo con Famitsu, esto coloca a Animal Crossing: New Horizons dentro de los 10 juegos más vendidos de Japón de todos los tiempos.

Animal Crossing: New Horizons llegó a Nintendo Switch el pasado 20 de marzo de 2020 y, gracias a una gran ventana de lanzamiento que se benefició por una cuarentena global, el juego no ha parado de vender copias alrededor del mundo desde entonces. Este título ya se encuentra en la lista de los juegos más vendidos de Switch y es posible que cierre el año fiscal como números sumamente increíbles para Nintendo.

Vía: Nintendo Everything