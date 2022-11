Chris Hemswoth estaría listo para dejar el UCM

En estos últimos meses Marvel nos ha estado presentando a nuevos personajes que están formando parte del UCM, pues se sabe muy bien que caras clásicas como Iron Man, Black Widow y Capitán América ya no forman parte de dicho universo. Con esto quedan pocos de Los Vengadores originales, y al parecer, el dios del trueno será el siguiente que se despida.

Hace poco tiempo, Chris Hemsworth ha revelado que se está tomando un descanso de la actuación. Durante el rodaje de su serie documental de Disney+, Limitless, Hemsworth desafortunadamente se enteró mediante pruebas genéticas que lleva dos copias de un gen que lo hace 10 veces más propenso a sufrir la enfermedad de Alzheimer. Algo que afecta a pocas personas.

Este comentario le dio a los medios:

Realmente provocó algo en mí que quería tomarme un tiempo libre. Y desde que terminamos el programa, he estado completando las cosas para las que ya estaba contratado.

Siento que probablemente tendríamos que cerrar el libro si lo volviera a hacer, ¿sabes a lo que me refiero? Siento que probablemente lo justifique. Siento que probablemente sería el final, pero eso no se basa en nada que nadie me haya dicho ni en ningún tipo de plan. Tienes este nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé, ¿estoy en esa etapa? ¿Quién sabe?