Checa la asombrosa edición de colección de Shantae and the Seven Sirens

Shantae and the Seven Sirens por fin llegará a consolas el próximo 28 de mayo, y para conmemorar este lanzamiento, Limited Run Games ha revelado que planean ofrecer una versión física estándar y una de colección para todos los fanáticos de esta heroína medio-genio.

Estas ediciones estarán disponibles en Nintendo Switch y PlayStation 4. Las pre-ordenes comienzan el próximo 15 de mayo a las 9:00 am (hora de la Ciudad de México), y tendrás hasta el 12 de junio para elegir una versión. La Standard Edition es muy simple, ya que sólo incluye el cartucho o disco del juego.

Por otro lado, la Edición de Colección le hace honor a su nombre. Con esta versión, obtienes una copia del juego, un CD del soundtrack, el ya clásico steelbook, 50 tarjetas de los monstruos a los que te enfrentarás, un póster de 18 × 24 pulgadas que mostrará a Shantae y algunas de las otras medio genios disfrutando del tiempo en la isla paradisíaca. También hay un cartucho Game Boy Color conmemorativo (no funcional) inspirado en el juego. Todo esto por sólo $69.99 dólares.

Shantae and the Seven Sirens llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC el 28 de mayo 2020. Sin embargo, si no puedes esperar, la versión de Apple Arcade ya cuenta con las dos partes de la historia.

Vía: Limited Run Games