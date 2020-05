Juegos de EA para PS4 y Xbox One tendrán mejoras gratuitas para la next-gen

Como seguramente ya sabrán, recientemente EA liberó información relacionada al último trimestre de 2020. Durante la junta sobre los proyectos para el año fiscal 2021, Blake Jorgensen, el COO de la compañía, mencionó que tienen planeado ofrecer actualizaciones gratuitas de varios de sus juegos de PS4 y Xbox One para PlayStation 5 y Xbox Series X.

Cuando Jorgensen habló sobre la perspectiva actual de la compañía y los planes futuros, específicamente, habló sobre la siguiente generación de consolas, y esto fue lo que mencionó:

“Este año, la fase incluye el efecto del reconocimiento de ingresos de los juegos que estamos lanzando para la generación actual de consolas que también se pueden actualizar de forma gratuita para la próxima generación”.

Este tipo de lenguaje sugiere actualizaciones gratuitas de juegos de PlayStation 4 y Xbox One, para poder disfrutar de ciertas experiencias en PlayStation 5 y Xbox Series X. Sin embargo, durante la junta no se mencionó algún caso en específico, aunque no sería sorpresa que títulos como FIFA, Madden y el siguiente Battlefield puedan emplear el Smart Delivery de Xbox para hacer esto posible.

EA no es la primera compañía en confirmar actualizaciones de sus juegos para la siguiente generación de consolas. En el pasado CD Projekt Red, y recientemente Ubisoft, mencionaron que Cyberpunk 2077 y Assassin’s Creed: Valhalla respectivamente, harían uso del Smart Delivery en Xbox Series X.

Vía: GamesRadar+