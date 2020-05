Techland desmiente rumores sobre la supuesta venta del estudio

El día de hoy por la mañana, surgió un rumor que decía que Techland estaba teniendo problemas con el desarrollo de Dying Light 2. Por si no lo sabías, este juego fue retrasado indefinidamente, y el portal polaco PolskiGameDev parece tener la razón del por qué, o al menos eso creía. Techland ha salido a desmentir esta información, y confirma que siguen siendo un estudio independiente.

De acuerdo con información malinterpretada de este portal, Techland había sido comprado por un publisher externo para poder seguir con el desarrollo de Dying Light 2. Antes de que la noticia se propagara todavía más, Techland saltó a redes sociales rápidamente para aclarar que todo se trataba de un error de traducción.

Olga Sondej, representante de relaciones públicas para Techland, confirmó que el estudio no ha sido comprado por nadie, y que Dying Light 2 sigue pensando para la actual generación de consolas y PC:

In case you guys wondered, Techland was not acquired by another publisher. We’re still an independent studio, and will deliver Dying Light 2 on PC, Xbox One and PlayStation 4.

— Ola Sondej (@olasondej) May 6, 2020